Incidente stradale, coinvolti 3 veicoli (FOTO): ferite 7 persone. Traffico e lunghe code

Le persone ferite sono state prese in cura dal soccorso sanitario. Sul posto sono intervenuti diversi corpi dei vigili del fuoco, la Croce bianca e le forze dell'ordine. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area

Contenuto sponsorizzato

CHIENES. Sono tre i veicoli coinvolti nell'incidente avvenuto sulla strada Statale Val Pusteria all'incrocio per Casteldarne, in Alto Adige.





L'allarme è scattato alle 15:55 di oggi (11 dicembre), per un incidente in cui sono rimaste ferite 7 persone, prese in cura dal soccorso sanitario. Lungo la strada si sono formate lunghe code e traffico.





Sul posto sono stati dispiegati diversi mezzi e agenti tra cui i vigili del fuoco dei corpi di Chienes, S. Sigismondo e Casteldarne, la Croce bianca e il medico d'urgenza, e le forze dell'ordine. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture e dell’area interessata dall’incidente.