Infortunio sul lavoro per un ragazzo minorenne: il giovane cade da 4 metri di altezza. Trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara

L'incidente sul lavoro è avvenuto nella valli Giudicarie. Un ragazzo di 16 anni è caduto da circa 4 metri di altezza mentre stava svolgendo alcune mansioni in un cantiere. Il giovane trasportato in elicottero all'ospedale di Trento

FIAVE'. Momenti di grandissima paura in Trentino per un infortunio sul lavoro che ha coinvolto un ragazzo di 16 anni; il giovane è finito violentemente a terra dopo una caduta di circa 4 metri. E' stato trasferito in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento.

L'allerta è scattata intorno alle 14 di oggi, martedì 17 maggio, in località Torbiera di Fiavè nelle valli Giudicarie.

Il ragazzo, studente di un istituto della zona, era impegnato in un'attività di stage per un'azienda che si occupa di impiantistica e stava svolgendo alcuni lavori all'interno di un cantiere per la ristrutturazione di un edificio.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava posizionando una canaletta quando ha improvvisamente perso l'equilibrio. A quel punto il 16enne è caduto dalla scala, un volo di circa 4 metri prima di sbattere violentemente a terra.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza della Croce rossa, vigili del fuoco di Fiavè e polizia locale delle Giudicarie. Anche gli ispettori della Uopsal dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari hanno raggiunto il cantiere per tutte le verifiche del caso in quanto si tratta di un infortunio sul lavoro.

I pompieri e le forze dell'ordine hanno isolato e messo in sicurezza l'area, mentre da Trento è decollato l'elicottero che è atterrato in zona per accelerare le attività di soccorso.

Nel frattempo il personale sanitario si è preso carico del ferito. Il 16enne è stato immobilizzato e stabilizzato, quindi è stato elitrasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento. Fortunatamente non sembra grave, anche se ha riportato diverse botte e ferite.

Gli approfondimenti di quanto avvenuto e la ricostruzione dell'esatta dinamica sono affidate agli ispettori del nucleo Uopsal.