La macchina precipita in un dirupo, tragedia al Rally del Veneto, a perdere la vita la navigatrice Barbara Incerti

Il terribile incidente a Badia Calavena, ferito il pilota che è stato trasportato in ospedale. L'auto è uscita di strada in prossimità di una curva

VERONA. E' la navigatrice Barbara Incerti la donna che è morta in un terribile incidente avvenuto nel corso del Rally del Veneto a Badia Calavena.

Un' auto in gara, una Peugeot 205, è improvvisamente uscita di strada in curva, precipitando per diversi metri in un dirupo. L'impatto è stato devastante. Immediatamente è stato dato l'allarme.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del Suem 118, ma per la navigatrice, rallysta di 53 anni, purtroppo non c’è stato più nulla da fare. Il pilota dell’auto, 50 anni, è stato invece trasportato d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento.

I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica di quello che è successo sono stati affidati ai carabinieri.