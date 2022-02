L'auto esce di strada e si ribalta in mezzo ad un frutteto (FOTO): un ferito trasportato all'ospedale

E' successo oggi a Labers, nel Comune di Merano: il conducente dell'auto ha sbagliato una manovra ed è finito in mezzo ad un frutteto

MERANO. L'allarme è scattato questo pomeriggio (venerdì 18 febbraio), quando mancavano pochi minuti alle 16: un'auto è uscita di strada nella zona di Labers, all'interno del territorio comunale di Merano, ribaltandosi in mezzo ad un frutteto.







La dinamica dell'incidente non è ancora stata ricostruita nei dettagli, ma stando a quanto riportano i vigili del fuoco il conducente dell'auto avrebbe sbagliato una manovra, uscendo dalla carreggiata e finendo nei campi.





A quanto pare una persona sarebbe rimasta ferita nell'incidente, venendo prima assistita dal personale di soccorso arrivato sul posto e successivamente trasportata all'ospedale.





Dopo la chiamata d'emergenza i vigili del fuoco cono intervenuti tempestivamente sul luogo dell'incidente, insieme alla croce bianca e alle forze dell'ordine, per la messa in sicurezza dell'area interessata e per il recupero del mezzo.