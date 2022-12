Perde il controllo dell'auto che si rovescia fuori strada (FOTO): ferito il conducente. Pompieri in azione nel Vicentino

VICENZA. L'allarme è scattato nella giornata di ieri (sabato 17 dicembre) nel Vicentino, all'altezza dell'abitato di Marola a Torri di Quartesolo: il conducente di un'auto ha perso il controllo del suo mezzo ed è finito fuori strada ribaltandosi su un lato.

L'uomo alla guida del veicolo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti medici del caso. Le esatte cause del sinistro non sono ancora chiare ma quel che è certo è che ad aiutare il conducente ad uscire dal veicolo incidentato sono stati alcuni passanti.

Nel frattempo da Vicenza sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno subito messo in sicurezza l'auto mentre l'infortunato è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem. Sul posto si sono diretti anche gli operatori della polizia locale ed il soccorso stradale. Le operazioni sono terminate alle 19.