L’autobus di Trentino trasporti si scontra con un camion che sfonda le porte laterali: un ferito in ospedale

A bordo dell’autobus c’erano anche alcuni passeggeri. Nell’incidente è rimasta ferita una persona che è stata trasferita all’ospedale Santa Chiara in ambulanza

Foto Lucretia De Luca

TRENTO. L’allarme è scattato poco dopo le 22 di ieri, 19 maggio, quando in via Brennero, a Spini di Gardolo a Trento, si è verificato uno scontro fra un autobus e un camion. Secondo quanto ricostruito il mezzo di Trentino trasporti ha colpito il retro del mezzo pesante che ha sfondato le porte laterali.





A bordo dell’autobus c’erano anche alcuni passeggeri. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari, oltre alle forze dell’ordine per mettere in sicurezza la carreggiata.

Nell’incidente è rimasta ferita una persona che è stata trasferita all’ospedale Santa Chiara in ambulanza. Ovviamente, il traffico ne ha risentito. Lungo via Brennero si sono formate lunghe code. Il traffico si è smaltito solo dopo alcune ore, il tempo necessario per sgombrare la strada dai veicoli incidentati.