Le fiamme divampano dal camino e si propagano sul tetto, diversi vigili del fuoco in azione in val di Fiemme

L'intervento dei vigili del fuoco a Cavalese. Le fiamme interessano un condominio e le operazioni di spegnimento sono in corso

CAVALESE. Fiamme molto alte sono divampate sul tetto di un condominio in val di Fiemme, diversi i corpi in azione per fronteggiare l'incendio.

L'allerta è scattata intorno alle 18 di oggi, martedì 8 novembre, in via Renaldo nel centro abitato di Cavalese, zona poco lontana dall'ospedale.

Secondo le prime informazioni, le fiamme sono divampate dal camino: prima si è levata in cielo una densa nube di fumo e poi si sono rapidamente propagate le fiamme.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Cavalese con il supporto dei corpi limitrofi tra cui quelli di Carano e Castello di Fiemme.

L'area è stata prontamente isolata e messa in sicurezza mentre i pompieri hanno avviato le difficili operazioni di spegnimento, attività che sono in corso.

"Si tratta di un incendio che interessa in modo importante un condominio adibito a uso turistico - spiega il sindaco di Cavalese, Sergio Finato, che segue le attività dei vigili del fuoco - siamo in fase di verifica delle necessità delle persone e dei pompieri per prestare tutto il supporto necessario".