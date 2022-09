Maltempo, automobilisti bloccati dalla neve: vigili del fuoco in azione

Gli interventi dei vigili del fuoco in Alto Adige, diversi automobilisti in difficoltà perché colti di sorpresa dalla neve

BOLZANO. La neve caduta nelle prime ore della giornata non ha risparmiato purtroppo disagi ad alcuni automobilisti.

Sono stati diversi gli interventi avvenuti nelle scorse ore e che hanno visto l'impegno dei vigili del fuoco per liberare le auto dal ghiaccio e dalla neve.





Tra i vari interventi quello avvenuto in Valparola in Alto Adige. Qui in due occasioni gli automobilisti non muniti di equipaggiamento invernale sono stati costretti a chiedere aiuto.

Ad intervenire sono stati i vigili del fuoco di Cassiano che in poco tempo sono riusciti a rimettere in strada le auto che hanno poi ripreso il viaggio.