Maltempo, grossa frana sulla strada per le forti piogge (FOTO): stop al traffico sulla Sp619 Vigo di Cadore

BELLUNO. Maltempo, dopo le piogge abbondanti il terreno cede e sulla strada si riversa una frana: chiusa nel Bellunese la Strada provinciale 619 Vigo di Cadore, dalla località Fogher alla località Fabbro.

A comunicarlo è Veneto Strade Spa, che ha condiviso sui social le immagini delle impressionanti colate detritiche riversatesi sul manto stradale a causa delle forti piogge.





La frana, a quanto pare, avrebbe travolto anche un edificio. I tecnici di Veneto Strade Spa, assicura l'ente, stanno controllando tutto il tratto interessato dal fenomeno.





Come in Trentino (Qui Articolo), anche in Veneto era stato emanato ieri (28 giugno) un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica fino alle 14 di oggi per il transito di un impulso perturbato che avrebbe portato precipitazioni (più diffuse sulla zone montane e pedemontane) anche con rovesci e temporali sparsi.