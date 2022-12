Maxi incidente sulle strade trentine, frontale tra due auto e poi un tamponamento a catena

L'incidente è avvenuto in Piana Rotaliana con il coinvolgimento di 5 auto, tre i feriti trasferiti all'ospedale

NAVE SAN ROCCO. Maxi incidente sulla provinciale della Piana Rotaliana, prima un frontale tra due auto e poi altre tre macchine hanno centrato e tamponato i due veicoli che si sono scontrati.

L'allerta è scattata intorno alle 18.30 di oggi, giovedì 8 dicembre, sulla strada provinciale 235 all'altezza del centro abitato di Nave San Rocco.

La ricostruzione della dinamica è affidata alle forze dell'ordine ma secondo le prime informazioni si è verificato un violento frontale tra due vetture.

Le auto dietro non sono riuscite a frenare in tempo e c'è stato un tamponamento a catena con i due veicoli fermi sulla carreggiata centrate dalle altre macchine.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, tre ambulanza, i vigili del fuoco di Nave San Rocco, con il supporto del corpo di Mezzolombardo, e i carabinieri per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire la viabilità.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza quindi i pompieri hanno liberato le persone rimaste all'interno dell'abitacolo, affidate alle cure del personale sanitario. Tre le persone trasferite all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Complice anche l'afflusso sulle arterie trentine in questa giornata festiva, sono stati notevoli i disagi alla viabilità con la circolazione che è stata gestita per permettere l'intervento della macchina dei soccorsi in piena sicurezza.