Schianto tra cinque auto sulla statale del Caffaro (VIDEO e FOTO), tre feriti e disagi alla viabilità

L'incidente ha coinvolto cinque auto. A intervenire ambulanze, i tre corpi dei vigili del fuoco di Breguzzo, Bondo e Roncone, polizia locale della val del Chiese e i carabinieri. Tre feriti portati in ospedale, disagi alla viabilità per diverse ore

SELLA GIUDICARIE. Grave incidente sulle strade trentine, cinque auto coinvolte e disagi alla viabilità sulla statale del Caffaro, chiusa per circa 3 ore.

L'allerta è scattata intorno alle 18.30 di oggi, mercoledì 28 dicembre, lungo la strada statale 237 all'altezza del centro abitato di Breguzzo, frazione del Comune di Sella Giudicarie.

La ricostruzione della dinamica è affidata alle forze dell'ordine ma sono rimaste coinvolte cinque vetture, un impatto molto violento con le auto uscite fortemente danneggiate nell'incidente.





Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanze, vigili del fuoco di Breguzzo con il supporto dei corpi di Bondo e di Roncone, attivati anche gli agenti della polizia locale della val del Chiese con la collaborazione della stazione di Carisolo dei carabinieri per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza, allestito un punto avanzato per gestire l'emergenza e l'arteria è stata chiusa per permettere l'intervento in piena sicurezza della macchina dei soccorsi.





I pompieri hanno aiutato le persone rimaste coinvolte nell'incidente, affidate poi al personale sanitario per una prima assistenza. Tre i feriti, fortunatamente non sembrano aver riportato gravi conseguenze, anche se sono stati trasportati all'ospedale per accertamenti e approfondimenti.

Disagi alla viabilità, la circolazione sulla statale è stata interrotta e il traffico deviato sulle altre direttrici per agevolare le cure, i rilievi, la rimozione dei mezzi e la pulizia della sede stradale dai detriti e dai liquidi persi dalle auto.