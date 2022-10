Nota il fumo uscire dall'auto e accosta vicino a un'altra macchina (FOTO): due veicoli in fiamme e nube di fumo visibile a distanza

L'allerta è scattata nel centro abitato di Pergine Valsugana. A bruciare due auto, ma fortunatamente non ci sono feriti

PERGINE VALSUGANA. Una densa colonna di fumo visibile a distanza e vigili del fuoco in azione in Valsugana. A bruciare due auto ma fortunatamente non ci sono feriti.

L'allerta è scattata intorno alle 19.30 di oggi, sabato 8 ottobre, in via Sensi a Pergine Valsugana.

Un ragazzo alla guida dell'auto ha notato il fumo uscire dalla parte anteriore della vettura e, probabilmente a causa anche della scarsa visibilità, ha accostato e fermato la corsa lungo la carreggiata, vicino a un'altra macchina.





Una volta aperto il cofano sono subito divampate le fiamme e alcune scintille hanno interessato un altro veicolo parcheggiato lì vicino.





Subito è partito un rogo con un fumo denso e fiamme anche molto alte. Immediato l'allarme e sul posto si sono subito portati i soccorsi. Presenti ambulanza, vigili del fuoco di Pergine e carabinieri.





L'area è stata isolata e messa in sicurezza, quindi i pompieri hanno velocemente avviato le operazioni di spegnimento.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di riportare la situazione sotto controllo. Fortunatamente non ci sono feriti, mentre sono ingenti i danni riportati dai veicoli.