Paura nella notte a Riva del Garda, fiamme in un appartamento. Tre piani di una palazzina riempiti di fumo, vigili del fuoco in azione

Non ci sono stati fortunatamente persone intossicate, i danni sono stati consistenti ma circoscritti e circa 3 piani della palazzina sono stati invasi dal fumo

RIVA DEL GARDA. Momenti di paura nel corso della notte a Riva del Garda per un incendio che è scoppiato all'interno di un appartamento e che ha poi, a causa del fumo, coinvolto tre piani.

L'allarme è scattato attorno a mezzanotte. Le fiamme all'interno dell'appartamento al piano terra di un condominio, che si trova in via Vannetti a Riva del Garda, avrebbero riguardato alcuni cuscini e dei mobili. Il proprietario dell'appartamento è intervenuto immediatamente bloccando sul nascere l'incendio ed evitando, quindi, conseguenze ben più gravi. I danni sono stati consistenti ma circoscritti e circa 3 piani della palazzina sono stati invasi dal fumo.

Sul posto sono intervenuti 19 volontari del corpo dei vigili del fuoco di Riva del Garda con due autopompe, una piattaforma, un mezzo polisoccorso e un mezzo decontaminazione e autocomando.

Le squadre intervenute hanno provveduto a bonificare, mettere in sicurezza l'abitazione e a monitorare con appositi strumenti i piani soprastanti per assicurare un'adeguata ventilazione dai fumi. Non vi sono stati intossicati ma era presenta un equipaggio di Trentino Emergenza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Riva del Garda e in supposto anche una squadra volante del commissariato.