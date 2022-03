Scivola per 70 metri su un pendio ghiacciato, momenti di paura per un ice climber di 30 anni

TRENTO. Scivolato per circa 70 metri su un pendio ghiacciato. E' stato elitrasportato con diversi traumi all'ospedale Santa Chiara di Trento un ice-climber venezuelano di 30 anni dopo essere rimasto vittima di un incidente in Val di Rabbi.

L'uomo aveva terminato la scalata alla cascata di ghiaccio "Salto degli angeli" (cascate di Valorz, Val di Rabbi), insieme ad un compagno di cordata. Con i ramponi ai piedi si trovava sulla strada del rientro, lungo il pendio ripido e ghiacciato che si sviluppa dalla base della cascata verso valle, quando ha perso l'equilibrio ed è scivolato per decine di metri. È stato il compagno a chiamare il Numero Unico per le Emergenze 112 poco prima delle 14.



Il Tecnico di centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell'area operativa Trentino occidentale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero mentre un operatore della Stazione di Rabbi si portava sul posto ed altri soccorritori si rendevano disponibili in piazzola a San Bernardo (Rabbi).

Il Tecnico di Elisoccorso e l'equipe medica sono stati verricellati nei pressi dell'infortunato. Dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno imbarellato e verricellato a bordo dell'elicottero, per poi trasferirlo all'ospedale Santa Chiara di Trento.