Scivola sull'erba bagnata e ruzzola per 40 metri nella scarpata davanti all'amico. Un 26enne trasferito in gravi condizioni all'ospedale

Partito da Malga Cavallara per un'escursione in compagnia di un amico, il 26enne è ruzzolato per una quarantina di metri all'altezza di Forcella della Cavallara. A intervenire il soccorso alpino, il giovane trasferito in elicottero all'ospedale

CASTELLO TESINO. E' scivolato per una quarantina di metri durante un'escursione, un 26enne residente a Castello Tesino è stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale di Trento.

L'allerta è scattata intorno alle 17.30 di oggi, sabato 17 settembre, quando l'escursionista è rimasto coinvolto in una caduta lungo il sentiero 387.

Partito da Malga Cavallara per un'escursione in compagnia di un amico, il giovane è accidentalmente ruzzolato per una quarantina di metri all'altezza di Forcella della Cavallara a circa 1.980 metri di quota. E' scivolato dal sentiero, probabilmente a causa del terreno erboso, reso particolarmente insidioso per via delle ultime precipitazioni di questi giorni.

La Centrale unica di Trentino Emergenza, con il coordinatore dell'Area operativa Trentino orientale del soccorso alpino, ha chiesto l'intervento dell'elicottero, mentre una squadra della locale stazione di Tesino si metteva a disposizione per coadiuvare gli operatori.

Localizzato il ferito, con trauma cranico importante ma ancora cosciente, l'equipe medica è stata verricellata sul posto e ha tempestivamente provveduto a stabilizzarlo su asse spinale per elitrasportarlo all'ospedale Santa Chiara.