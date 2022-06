Si soffoca con un boccone di cibo all'area pic nic e perde conoscenza, i presenti avviano il massaggio cardiaco e accorrono i vigili del fuoco con il defibrillatore

FIAVE'. Momenti di grandissima paura nelle Giudicarie, una persona è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento per un soffocamento.

L'allerta è scattata verso mezzogiorno di oggi, sabato 4 giugno, all'area pic nic quando una sosta per il pranzo ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

Un boccone di traverso e una persona è andata in difficoltà nella respirazione, tanto che è rimasto soffocato e ha perso conoscenza.

Secondo le prime ricostruzioni, un passante si è accorto subito della situazione e ha avviato le prime manovre per liberare le vie aeree e praticare un massaggio cardiaco.

Intanto sono accorsi anche i vigili del fuoco di Fiavè con il defibrillatore che hanno continuato le attività salvavita mentre da Trento si è levato in volo l'elicottero con l'equipe medica d'urgenza.

Il personale sanitario è atterrato e portato avanti le manovre per stabilizzare la persona. Da lì poi è stato caricato sull'elicottero per il trasporto in gravi condizioni all'ospedale di Trento.

Il tempestivo e professionale intervento dei pompieri, i quali hanno da poco concluso un corso di primo soccorso per il corretto uso del Dae, è stato provvidenziale nell'accelerare l'assistenza e nel garantire il tempo necessario per l'arrivo del medico per le manovre conclusive.