Stava tagliando la legna quando una pianta è rimbalzata e lo ha colpito al volto: portato con l'elicottero in ospedale

LAMON. Stava facendo legna quando una pianta, rimbalzando, lo ha colpito violentemente al volto facendolo cadere al suolo. Intorno alle 14.20 la Centrale del 118 è stata attivata, nel Bellunese, per l'infortunio accaduto a un uomo, impegnato nei lavori boschivi non distante dalla propria abitazione in località Chioè.

Il 62enne di Lamon, mentre stava tagliando la legna, era stato colpito al volto da una pianta rimbalzata e finitagli contro. Mentre una squadra del Soccorso alpino di Feltre si preparava per eventuale supporto alle operazioni, un'ambulanza raggiungeva il luogo dell'incidente e intanto l'uomo si era portato sulla strada per andare incontro ai soccorsi.

L'uomo, che aveva riportato un trauma facciale, è stato poi recuperato dall'elicottero di Trentino emergenza, in arrivo dal Primiero, e trasportato all'ospedale di Trento in codice rosso.