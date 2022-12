Tamponamenti a catena, scontri e auto ribaltate (FOTO): decine di incidenti a causa della neve

BOLZANO. La neve sta provocando diversi disagi in tutto il Trentino-Alto Adige. Da questa mattina, 16 dicembre, si contano diversi incidenti i provincia di Bolzano, in alcuni ci sono stati persino dei feriti.





Nella zona di Laion un’automobile si è ribaltata dopo essere uscita di strada. I vigili del fuoco intervenuti sul posto si sono accertati delle condizioni della persona alla guida dopodiché hanno recuperato il mezzo.





Sempre per via della neve a San Genesio Atesino si sono verificati numerosi scontri fra automobili. In particolare una persona che si trovava alla guida del proprio mezzo, non riuscendo a mantenere il controllo del veicolo, si è scontrato con altre auto che stavano scivolando per colpa della neve.





In altre situazioni i pompieri hanno dovuto recuperare i mezzi finiti fuori strada. A Ora e Montagna sono stati numerosi i veicoli in difficoltà e si è verificato anche un tamponamento a catena.