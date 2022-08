Tragedia della strada, il trentino Rino Mazzurana perde la vita dopo essere stato travolto in bici da un furgoncino nel Veronese

RIVOLI VERONESE. E' un uomo di 71 anni della provincia di Trento la vittima del tragico incidente avvenuto questa mattina a Rivoli Veronese. Il ciclista, Rino Mazzurana, era originario di Brentonico stava affrontando le strade dell'alto Veronese a cavallo tra Affi e il confine trentino quando è stato travolto da un furgoncino. L'incidente è avvenuto in via Sabbioni su un lungo rettilineo della strada provinciale 11, tra Porton e Zuane di Sopra.

Il ciclista, che stava usando una bicicletta a pedalata assistita, è stato colpito dalla parte posteriore del mezzo sul lato passeggero e sbalzato sul parabrezza, che ha sfondato, per poi ricadere al suolo violentemente. L'impatto è stato molto forte tanto da non lasciare scampo alla vittima.

Troppo gravi le ferite riportate nello scontro e per i sanitari giunti sul posto, chiamati subito dopo l'incidente, non è rimasto altro da fare che accertare il decesso. I carabinieri sono intervenuti per bloccare la viabilità e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e attribuire le eventuali responsabilità. Oltre alla vittima si registra un'altra persona ricoverata in codice verde all'ospedale di Peschiera.

Grande il cordoglio a Brentonico visto che, come spiega don Daniele Laghi parroco della zona, Mazzurana era una persona molto conosciuta e stimata: ''Faceva parte degli alpini ed era attivo nel consiglio pastorale. Per noi tutti è stata una doccia fredda questa notizia e ci uniamo al dolore della famiglia''.