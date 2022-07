Tragedia Marmolada, ''Un vuoto enorme. Aveva compiuto gli anni due giorni fa, da poco era diventata nonna per la seconda volta'', il cordoglio per la morte di Bertoldi

LEVICO TERME. "E' un momento di grande dolore". Questo il commento di Gianni Beretta, sindaco di Levico Terme, dopo che Liliana Bertoldi è stata ufficialmente riconosciuta come la quarta vittima della tragedia sulla Marmolada. "Siamo vicini ai familiari: l'amministrazione e tutta la comunità si mette a disposizione per qualunque necessità".

La 54enne di Levico Terme lascia il marito e tre figlie. Inoltre aveva compiuto gli anni solo due giorni fa e sul suo profilo Facebook erano stati tanti i messaggi di auguri arrivati dalle amiche e dagli amici.

"Era da poco diventata nonna per la seconda volta. Lascia un vuoto enorme - ricorda Beretta - una persona solare, molto attiva e molto conosciuta. La notizia che fosse tra i dispersi aveva gettato nello sconforto, nella preoccupazione e nella profonda tristezza tutti".

Era una persona inoltre molto conosciuta in Trentino per via del suo lavoro di ambulante, con il furgone vendeva polli nel circondario.

"La comunità è molto provata. E' difficile trovare le parole a fronte di una tragedia enorme, che ci tocca inoltre così da vicino. La comunità intera si stringe attorno alla famiglia che affronta un lutto enorme e inaspettato".