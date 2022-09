Trovato morto nei campi, si sospetta possa essere stato colpito da uno dei suoi animali

BRESSANONE. E' stato trovato ai piedi di un muretto, senza vita. Secondo le prime indagini l'uomo avrebbe avuto un incidente con uno dei suoi animali che si trovavano al pascolo forse colpito da una mucca e spinto contro la barriera.

I fatti sono che un uomo di 71 anni è stato trovato morto tra i pascoli della sua attività agricola, l'agriturismo Satzlhof, a Tschötsch piccola frazione di Bressanone vicino a Pairdorf. A dare l'allarme la sua famiglia che non l'ha visto rincasare di notte.

Sapevano che era andato a controllare il bestiame ma non vedendolo più tornare a casa, intorno alle 3.30, hanno allertato i vigili del fuoco. Sono così cominciate le ricerche e poco dopo il corpo dell'uomo è stato trovato.

Sul posto sono stati quindi chiamati i sanitari, che non hanno potuto far altro che accertare il decesso, e i carabinieri che hanno messo in campo le operazioni di indagine per ricostruire l'accaduto.

Il corpo è stato, quindi, portato a Bressanone e l'autopsia chiarirà se si è trattato di un malore o di un incidente dovuto, magari a uno schiacciamento provocato da uno dei suoi animali.