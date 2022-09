Trovato senza vita in un bosco, Franco Galli era uscito per cercare funghi: l'allarme lanciato dalla moglie

Tragedia sulle montagne trentine, l'allarme era scattato ieri in tarda mattinata da parte della moglie e si erano messe in moto diverse forze di soccorso. L'uomo, 72 anni, si trovava in Trentino per un periodo di vacanza

VAL DI GENOVA. Si chiama Franco Galli l'uomo di 72 anni che è stato trovato ieri senza vita lungo un pendio delle Cascate in Val Genova. (Qui l'articolo)

Il turista si trovava in Trentino con la moglie per qualche giorno di ferie e ieri mattina aveva deciso di uscire di casa alla ricerca di qualche fungo. L'allerta è scattata intorno alle 13.45 quando la moglie ha allertato il Numero unico per le emergenze perché preoccupata per il mancato arrivo del marito al rifugio Fontanabona, dove avevano appuntamento.

La donna ha cercato di chiamarlo più volte senza però mai ottenere risposta. Ecco allora che in poco tempo si è messa in moto la macchina delle ricerche. Le attività messe in campo dalla Centrale unica di Trentino emergenza, con il coordinatore dell'Area operativa Trentino occidentale del soccorso alpino, hanno coinvolto le Stazioni di Pinzolo, Madonna di Campiglio, Val Rendena - Busa di Tione, Giudicarie esteriori e valle del Chiese. Hanno preso parte alle operazioni di ricerca anche la guardia di finanza, i vigili del fuoco di Carisolo e di Pinzolo e sono state attivate le unità cinofile del soccorso alpino e della Scuola provinciale Cani da ricerca e catastrofe.

Gli operatori hanno iniziato a perlustrare i sentieri della Val Genova fino a quando, purtroppo, Franco Galli è stato rinvenuto senza vita. E' stato trovato a una ventina di metri più a monte del sentiero delle Cascate, lungo un pendio boscoso, non lontano dal rifugio Fontanabona. Saranno le forze a chiarire la dinamica esatta dell'incidente. E' possibile che il decesso sia stato causato da una caduta.