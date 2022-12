Un 27enne viene ''pizzicato'' vendere dell'eroina in piazza Dante, arrestato dalle forze dell'ordine

I carabinieri e la polizia locale sono entrati in azione in piazza Dante, un 27enne è stato arrestato in piazza Dante

TRENTO. Un 27enne è stato arrestato per spaccio, il giovane è stato fermato mentre vendeva dell'eroina a un ragazzo residente in Trentino. E' stato inoltre trovato in possesso di circa 300 euro in contanti.

I carabinieri sono entrati in azione martedì 13 dicembre in piazza Dante a Trento nell'ambito dei servizi in collaborazione con la polizia locale per repressione dei reati "da strada" e il contrasto allo spaccio di stupefacenti.

Nel corso di un'attività di osservazione, i militari e gli agenti hanno notato il 27enne cedere lo stupefacente a un altro ragazzo: un grammo e mezzo di eroina.

Per l'uomo di origine nigeriana è scattato l'arresto. A seguito della perquisizione è stato, inoltre, trovato in possesso di circa 300 euro in contanti, ritenuto dalla forze dell'ordine provento dell’attività delittuosa.

L’arresto è stato convalidato nella mattinata di mercoledì 14 dicembre a seguito di rito direttissimo al tribunale di Trento.