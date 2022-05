Un boato e poi il crollo della montagna (FOTO e VIDEO), una frana di grandi dimensioni si stacca dal gruppo di Brenta sul versante di Molveno: decollato l'elicottero

La frana ha raggiunto il sentiero tra Malga Andalo e Rifugio Selvata sul versante di Molveno. Sono in corso le attività per valutare e monitorare la situazione: squadre operative a terra e in volo l'elicottero della guardia di finanza

MOLVENO. Una frana di grandi dimensioni si è staccata sul gruppo del Brenta sul versante di Molveno. Temporaneamente chiuso il sentiero di collegamento tra Malga Andalo e Rifugio Selvata.

E' in volo l'elicottero della guardia di finanza con a bordo il geologo per le verifiche e i monitoraggi della situazione.

L'allerta è scattata intorno a mezzogiorno di oggi, venerdì 27 maggio, quando è stato avvertito nella vallata un boato fortissimo e poi si è assistito il crollo di una ampia sezione della montagna sulla parte est del gruppo di Brenta in zona località Casinati sulla Paganella.

Il materiale ha travolto gli alberi e tutto quanto ha trovato lungo il percorso della discesa a valle. Una frana visibile a grandissima distanza per le dimensioni molto importanti.

Le varie unità di emergenza sono subito entrate in azione per verificare che non ci fossero escursionisti coinvolti nella slavina di sassi e roccia.

Un masso molto di grandi, di 4 per 5 metri circa, è rotolato fino al sentiero 332 che collega Malga Andalo e Rifugio Selvata, tracciato temporaneamente chiuso.





I vigili del fuoco di Molveno sono operativi per posizionare la segnaletica di avviso e di informazione sui sentieri dell'area; stessa operazione viene portata avanti verso Andalo. Attive anche le strutture provinciali e comunali.

Secondo le prime verifiche, non sembrano esserci, fortunatamente, persone rimaste coinvolte nella frana di grandi dimensioni.

E' decollato anche l'elicottero della guardia di finanza con il geologo della Pat per verificare la situazione e la stabilità della parete. I monitoraggio sono in corso per valutare eventuali disgaggi e quali procedure intraprendere per garantire la massima sicurezza.