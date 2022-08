Un violento litigio e colpi da armi da fuoco, paura nella notte a Trento: indagano i carabinieri

TRENTO. Colpi di arma da fuoco e tanta paura nella serata di ieri a Trento. Sono in corso le indagini dei carabinieri.

L'allerta è scattata poco prima di mezzanotte tra lunedì 8 e martedì 9 agosto a Madonna Bianca.

Secondo le prime ricostruzioni, si è verificato un acceso litigio tra un gruppo di persone alle Torri.

Poi sono stati avvertiti dei colpi di arma da fuoco. A chiamare le forze dell'ordine sono stati i residenti, preoccupati dalle urla e dagli spari.

Immediato l'arrivo dei carabinieri, ma quando i militari sono arrivati il diverbio si era già concluso.

Sono state subito avviate le indagini e sono state raccolte alcune testimonianze. Non ci sono feriti e per il momento non sono state fermate o arrestate persone.

Attualmente l'arma non è stata ritrovata e sono in corso gli approfondimenti del caso, anche per accertare l'identità delle persone coinvolte.