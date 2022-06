Una manza scivola e resta bloccata nella forra del torrente (FOTO): elicottero in volo per recuperare l'animale

E' successo nel tardo pomeriggio di ieri (lunedì 20 giugno) a Roncone: l'animale è scivolato in una forra nel torrente, nelle vicinanze di malga Magiassone, ed i vigili del fuoco sono intervenuti per liberarlo

Foto Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino - corpo vv.f. di Roncone

TRENTO. Scivola nella forra del torrente e rimane bloccata senza riuscire a risalire: elicottero in volo ieri (lunedì 20 giugno) a Roncone per recuperare una manza. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio, nelle vicinanze di malga Magiassone: l'animale è infatti scivolato, rimanendo bloccato tra le ripide pareti di roccia che delimitano il corso d'acqua.





Sul posto si sono quindi portati i vigili del fuoco di Roncone per le operazioni di recupero, complicate proprio dalla conformazione della zona in cui è scivolata la manza. L'allerta è scattata verso le 18 e 30 e una squadra di pompieri è partita a piedi raggiungendo la malga (irraggiungibile per i mezzi), per supportare il nucleo speleo alpino fluviale del corpo permanente e l'elicottero.





Una volta sul posto gli operatori hanno provveduto innanzitutto a tranquillizzare l'animale, per poi imbragarlo e portarlo in salvo con l'elicottero, che ha in seguito poggiato a terra la manza nel vicino pascolo.





Foto Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino - corpo vv.f. di Roncone