Addio a Tullio Tessadri, enorme lutto in Trentino per la scomparsa del carrozziere a 55 anni: "Grazie per tutto quello che hai dato e fatto"

Enorme il lutto per la sua scomparsa di Tullio Tessadri, titolare dell'omonima carrozzeria e molto conosciuto in Trentino. Amico de il Dolomiti, la redazione si unisce al dolore della famiglia

SOVER. Addio a Tullio Tessadri. E' morto a 55 anni. E' enorme il cordoglio in Trentino, un lutto che sconvolge in particolare la val di Cembra e l'Altopiano di Pinè. Lascia la moglie e due figli molto giovani.

"Troppe passioni ci legavano: la politica, il canto, la compagnia, la voglia di fare", ricorda Francesco Fantini, sindaco di Bedollo. "Quelle passioni che ho sempre pensato siano il motore più potente per andare e guardare avanti, verso un domani migliore. Grazie per tutto quello che hai dato e fatto per me, solo con lo spirito gioioso di aiutarmi a credere nei miei sogni".

Un dolore che colpisce la comunità e sono tantissimi i messaggi di cordoglio e di incredulità da parte di amici e conoscenti. Ricordi positivi di una persona sempre disponibile e sorridente.

Titolare dell'omonima carrozzeria a Montesover, Tessadri è sempre stato riconosciuto per la sua professionalità e competenza nel lavoro, si è speso molto per cercare di migliorare il settore e far compiere passi in avanti al comparto per superare le criticità e le difficoltà.

Un'altra passione è stata la politica in cui si è speso con competenza e molta dedizione, vicende che ha seguito con attenzione.

In queste ore sono molti gli attestati di stima e di ringraziamento per il 55enne, impegnato anche tra le fila del coro Abete Rosso. E' stato un grande amico anche de Il Dolomiti e ci uniamo nelle condoglianze alla famiglia in questo enorme momento di dolore.