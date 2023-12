Attraversa la strada ma viene investita da un'auto, una 75enne trasportata all'ospedale

MEZZOLOMBARDO. E' stata portata all'ospedale una 75enne investita da un'auto in piana Rotaliana. Fortunatamente le sue condizioni non appaiono gravi, ma il personale sanitario ha preferito accompagnare la donna al pronto soccorso per accertamenti e approfondimenti.

L'allerta è scattata intorno alle 17.45 di oggi, mercoledì 13 dicembre, in via 4 novembre nel centro abitato di Mezzolombardo.

La ricostruzione dell'esatta dinamica viene valutata dalle forze dell'ordine ma la 75enne, secondo le prime ricostruzioni, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Non è ancora chiaro se la donna abbia iniziato il passaggio, forse tradita dall'illuminazione, non avvedendosi dell'arrivo di un'auto o se il conducente del veicolo non si sia tempestivamente accorto della 75enne sulla carreggiata ma c'è stato l'urto.

La 75enne a quel punto è finita a terra. Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza, carabinieri e polizia locale per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza mentre il personale sanitario si è preso carico della ferita. Dopo una prima assistenza, la 75enne è stata accompagnata all'ospedale Santa Chiara di Trento.