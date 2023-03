Devastato il tetto e la mansarda di un maso (FOTO). Vigili del fuoco impegnati fino all'alba, una persona è riuscita a mettersi in salvo

Un impegno non di poco conto da parte dei vigili del fuoco di Roncegno e in supporto i corpi di Borgo Valsugana, Novaledo e Ronchi Valsugana. Operativi una trentina di vigili del fuoco volontari, coordinati dall’ispettore dell’unione Valsugana e Tesino, Emanuele Conci

RONCEGNO. Sono andati avanti fino all'alba le operazioni si sorveglianza volte a scongiurare la ripresa dell'incendio che a partire dalla notte ha devastato un maso nell'abitato di Roncegno.

L'edifico è stato gravemente danneggiato e la persona che si trovava all'interno fortunatamente non è rimasta ferita. E' riuscita a dare l'allarme ieri sera poco prima delle 23 quando si è accorta di alcuni rumori strani provenire dalla mansarda.

Il proprietario uscito all'esterno ha visto le fiamme ed ha immediatamente chiesto l'intervento dei vigili del fuoco mettendosi in salvo assieme al suo cane.

Un impegno non di poco conto da parte dei vigili del fuoco di Roncegno e in supporto i corpi di Borgo Valsugana, Novaledo e Ronchi Valsugana. Operativi una trentina di vigili del fuoco volontari, coordinati dall’ispettore dell’unione Valsugana e Tesino, Emanuele Conci.

Ingenti i danni a tetto e mansarda. L’intervento dei vigili del fuoco volontari ha però permesso di salvare l’appartamento abitato.

Le operazioni di bonifica si sono concluse attorno alle 3:30. Una squadra di pompieri è stata impegnata fino all’alba nell'attività di sorveglianza volta a scongiurare la ripresa dell’incendio.

Attualmente l'edificio non è abitabile, sono necessari dei controlli alla struttura per riuscire a verificarne la stabilità dopo i danni subiti. Sulle cause dell'incendio sono in corso le verifiche.