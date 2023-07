Drammatico incidente in scooter, fatale lo scontro con un’auto: morto un 46enne

Foto d'archivio

NEGRAR DI VALPOLICELLA. L’allarme è scattato nella notte fra il 15 e il 16 luglio, erano all’incirca le 21e45 quando su via Cavalieri di Vittorio Veneto, all’altezza dell’incrocio fra la strada provinciale 12 e l’Area Verde del Comune di Negrar, si è verificato un terribile incidente.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto un 46enne di Sant'Anna d'Alfaedo alla guida del suo scooter, un Piaggio Beverly, per cause in corso d'accertamento si è scontratro con una Opel Zafira condotta da un 25enne di Negrar che percorreva la provinciale che da Sant’Anna porta a Negrar.

L’impatto è stato estremamente violento e il conducente dello scooter è stato sbalzato di sella. Purtroppo il 46enne è morto sul posto per via delle ferite riportate. I sanitari arrivati sul luogo dell’incidente non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Da quanto emerge anche il conducente dell’automobile è rimasto ferito nello scontro, per questo è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale di Negrar da dove è stato dimesso in mattinata. I rilievi sono stati affidati ai militari di San Pietro in Cariano.