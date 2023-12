Due pedoni investiti in pochi minuti in Trentino, una 24enne centrata da un'auto in piazza e una 67enne travolta mentre attraversa la strada

Doppio incidente in pochi minuti in Trentino. Il primo investimento a Sopramonte, il secondo caso a Mezzolombardo. Una 24enne e una 67enne sono state trasportate all'ospedale di Trento