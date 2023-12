Grave incidente sulla Statale dello Stelvio: tre i mezzi coinvolti, diversi i feriti. Traffico bloccato per permettere l'intervento dei soccorritori

Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi (9 dicembre) sulla Ss38, nelle vicinanze di Sondalo in provincia di Sondrio: tre, secondo le prime informazioni, i mezzi coinvolti e una decina le persone

Foto d'archivio

SONDRIO. Grave incidente tra tre veicoli nel primo pomeriggio di oggi (sabato 9 dicembre) lungo la strada statale 38 dello Stelvio, nelle vicinanze di Sondalo in Provincia di Sondrio.

L'esatta dinamica di quanto accaduto non è ancora stata ricostruita nel dettaglio ma dalle prime informazioni pare che siano ben 10 in tutto le persone rimaste coinvolte.

Immediata la chiamata d'emergenza per soccorrere i feriti a bordo dei veicoli: la centrale ha inviato sul posto diversi mezzi tra ambulanze ed autosanitarie oltre che l'elisoccorso.

Le condizioni delle persone coinvolte non sono ancora note. Oltre ai sanitari del 118 sul posto si sono portati anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, per ricostruire quanto accaduto.

I pompieri, dopo i primi soccorsi, sono al lavoro per le operazioni di messa in sicurezza e di ripristino della sede stradale, dove si segnalano inevitabilmente alcuni disagi per permettere l'intervento dei mezzi di soccorso.