Il bambino deve raggiungere l’ospedale, la polizia scorta l’ambulanza attraverso tutto il Nordest

Il piccolo paziente ha viaggiato a bordo di un’ambulanza per quasi 400 chilometri, grazie ai sanitari e alla polizia che ha scortato il mezzo ha raggiunto l'ospedale in tempo per le particolari cure che deve seguire

VERONA. Dalla Slovenia doveva raggiungere l’ospedale di Bergamo per delle cure speciali, così un bambino ha viaggiato a bordo di un’ambulanza per quasi 400 chilometri. Durante il tragitto il mezzo sanitario è stato scortato dalla polizia di Stato italiana che, con una “staffetta”, ha alternato diverse volanti per far strada al all’ambulanza.

La richiesta era arrivata nella serata di ieri, 9 aprile, quando i sanitari sloveni si trovavano al valico Sant’Andrea di Gorizia hanno chiesto aiuto ai colleghi italiani. Il bambino infatti doveva assolutamente raggiungere l’ospedale di Bergamo specializzato per curare la particolare patologia.

I sanitari dunque sono stati supportati dagli agenti di polizia che hanno scortato l’ambulanza attraverso tutto il Nordest attraversando Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Lombardia. I mezzi hanno percorso sia sia l’A34 che l’autostrada A4. In questo modo il piccolo paziente ha potuto raggiungere in tempo l’ospedale di Bergamo.