Il Giro ''scala'' il Bondone: ecco quali strade saranno bloccate, dove parcheggiare e il servizio navette per raggiungere l'arrivo

TRENTO. Tutto pronto per la Corsa Rosa che arriva in Trentino per una tappa che si annuncia di grandissimo interesse e che provocherà qualche disagio ai residenti del capoluogo con l'arrivo in Bondone. Quest’anno, infatti, il Giro d’Italia non passa dalla città di Trento ma sale alle Viote da Aldeno e Garniga.

L'Apt di Trento - con la collaborazione di Consorzio trentino autonoleggiatori e di Trentino Trasporti - ha introdotto una serie di navette per sostenere una mobilità sostenibile in occasione della tappa di domani del Giro d'Italia che arriverà alle Viote.

Eccole nel dettaglio:

A) Navetta parcheggi: dalle 11 alle 19 un pulmino da 30 posti farà continuativamente la spola lungo la tratta Vaneze - Norge – Vason;

B) Navetta Trento-Vason: un 50 posti (o in alternativa due da 22 posti) farà continuativamente la spola dalle 11 alle 19 lungo la tratta Trento, Piazza Dante (fronte stazione FS) – Vason;

C) corse di linea di Trentino Trasporti verso Vason e ritorno con il rinforzo delle corse bis.

In città solo divieti di sosta nella zona di piazza Dante. Per l’allestimento del villaggio di tappa sono previste delle limitazioni in centro città oggi e domani. In particolare sarà in vigore il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in via Torre Vanga lungo l’area di sosta dei bus a partire dalle 14 di oggi fino alle 23 di domani e, con gli stessi orari e date, in piazza Dante su ambo i lati, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Torre Vanga e via Gazzoletti. Divieto di sosta e fermata, dalle 14 di oggi alle 23 di domani, anche sul Monte Bondone nell’area parcheggio della Capanna Viote.

Inoltre per consentire il corretto svolgimento della tappa e gli allestimenti necessari non sarà possibile raggiungere a bordo di veicoli a motore l'area di arrivo ed il tracciato di gara. Nello specifico sarà interdetta la circolazione veicolare - ad eccezione di residenti, clienti di alberghi, operatori che prestano servizio presso le attività ricettive - nelle seguenti località e negli orari indicati:

dalle 20 di oggi fino alle 18 di domani:

a) SP85 (strada che da Trento porta a Vason): divieto di transito eccetto autorizzati dal km 16.800 a Vason (parcheggio strada di Selva);

b) SP 85 (strada che da Lagolo porta a Viote): divieto di transito eccetto autorizzati dal km 23.200 circa;

c) SP25 intersezione SP20 (bivio Lago di Cei - Cimone) divieto di transito eccetto autorizzati;

d) nella giornata di domani a partire dalle 13 il divieto di transito partirà dall'abitato di Aldeno.

La zona di arrivo e delle Viote sarà sempre raggiungibile a piedi (dai divieti di Vason e Viote la distanza è di circa un chilometro e mezzo) ed in bicicletta. I divieti non interessano il transito di pedoni e biciclette fino al passaggio delle moto-staffette della Polizia stradale. Da Vason a Viote non sarà consentita la sosta ai veicoli a motore nemmeno nei parcheggi presenti. Oltre al divieto di fermata su tutto il tracciato di gara dalle 7 di domani non saranno disponibili i seguenti parcheggi: Vason, Rocce Rosse, Viote (sia quello nei pressi della Capanna Viote che quello nei pressi del Rifugio Viote).