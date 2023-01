Il rimorchio carico di legna cade dalla strada e si ribalta: il trattore resta incastrato (FOTO)

Foto Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino – corpo di Villazzano

TRENTO. L’incidente è avvenuto sabato scorso, erano da poco passate le 16e45 del 28 gennaio quando il rimorchio di un trattore carico di legna si è ribaltato.

Il mezzo agricolo stava percorrendo una strada secondaria in località Grotta a Villazzano (frazione di Trento) quando si è verificato l’incidente.





Cadendo dalla strada il rimorchio ha perso il suo carico di legna mentre il trattore è rimasto incastrato e in un equilibrio molto precario. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

I vigili del fuoco di Villazzano, supportati dai colleghi di Povo e dai Permanenti di Trento, sono stati impegnati per ben tre ore nelle operazioni di messa in sicurezza e per il recupero del mezzo.





Il trattore è stato assicurato con quattro “tirfor”, cioè degli argani che sono serviti per riportare il trattore con tutte le ruote sulla strada.