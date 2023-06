In arrivo la prima ondata di caldo dell'anno: temperature su fino a 35 gradi (ma poi torneranno i temporali). Ecco le previsioni per la prossima settimana

Come già anticipato, dopo le abbondanti piogge di maggio e dalla prima metà di giugno, anche in Trentino è tornata l'alta pressione ed è quindi cominciata una fase stabile che porterà alla prima vera ondata di caldo (afoso, tra l'altro) dell'anno: dopo i picchi fino a 35/36 gradi a metà settimana però, tra giovedì e venerdì è previsto il ritorno dei temporali ed un nuovo calo delle temperature

Immagine a sinistra di Giacomo Poletti

TRENTO. Negli scorsi giorni lo avevamo anticipato (Qui Articolo): dopo la prolungata fase instabile, che ha portato fino alla prima metà di giugno abbondanti piogge e temperali sul territorio, l'arrivo dell'anticiclone africano porterà questa settimana la prima vera ondata di caldo in Trentino, dove la colonnina di mercurio arriverà a toccare anche i 35/36 gradi centigradi. Dopo il picco a metà settimana però, tra giovedì e venerdì è previsto il ritorno dei temporali con un nuovo calo delle temperature.

Sono queste le previsioni dell'ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige Giacomo Poletti, che sottolinea come lo zero termico passerà dai 3.200 metri di quota registrati sabato a 4.500 mercoledì 21 (il giorno più lungo dell'anno). L'afflusso di aria africana, ribadisce l'esperto: “Porterà a un aumento di circa 5/6 gradi centigradi entro mercoledì, che vedrà quindi massime sui 35/36 gradi con foschia/afa a Trento e in tutta la Val d'Adige”.

In termini tecnici infatti “la compressione dell'aria verso il basso (subsidenza) per l'aumento della pressione 'uccide' i moti di risalita verticale: vedere cumuli nei prossimi giorni sarà quindi più difficile”. Come anticipato però “l'ondata calda avrà comunque un break fra giovedì 22 sera e venerdì 23 con temporali e temperature in calo” su valori intorno ai livelli medi (o poco al di sopra) da sabato 24 a lunedì 26.