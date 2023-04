Meteo, prima sole (e temperature in aumento) poi il maltempo (con possibili rovesci e temporali): ecco le previsioni per i prossimi giorni

Per gli esperti di Metetrentino fino a mercoledì non si prevedono in Trentino fenomeni intensi o perlomeno significativi: nella giornata di giovedì saranno però probabili precipitazioni diffuse fino a moderate. Ecco le previsioni

TRENTO. Sole e temperature in crescita nella prima parte della settimana, poi il (possibile) ritorno delle precipitazioni sul territorio provinciale: sono queste le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di Meteotrentino, che sottolineano come dalla serata di mercoledì e per la giornata di giovedì saranno “probabili precipitazioni diffuse fino a moderate” in Trentino, con possibili rovesci e temporali.

Qualche goccia potrebbe arrivare anche nella serata di oggi (domenica 9 aprile) mentre lunedì e martedì saranno giornate in gran parte soleggiate, con temperature minime e massime in aumento anche in montagna. La colonnina di mercurio in particolare dovrebbe superare ampiamente la soglia dei venti gradi centigradi su buona parte del territorio, raggiungendo i 24 gradi a Rovereto ed i 22 a Trento nella giornata di martedì.

Come anticipato, la situazione inizierà a cambiare da mercoledì con una nuvolosità in graduale aumento e, in serata, alcune possibili precipitazioni a partire da sudovest. Giovedì sarà poi molto nuvoloso con probabili precipitazioni diffuse e temperature in calo: lo zero termico scenderà da 2.500 metri a 1.600 con possibili nevicate fino a 1.400 metri d'altezza. Venerdì sarà invece una giornata prevalentemente soleggiata.