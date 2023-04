Meteo, un 25 aprile con tempo instabile in Trentino (ma da metà settimana torna il sole): ecco le previsioni per i prossimi giorni

Da oggi (domenica 23 aprile) fino a martedì il tempo sarà instabile in Trentino, dove sono attese precipitazioni sparse che potranno assumere anche carattere di rovesci e temporali. Temperature in discesa per il 25 aprile, con quota neve a 1.600 metri

TRENTO. Saranno giornate instabili dal punto di vista meteorologico quelle che aspettano il Trentino fino alla Festa della Liberazione, con probabili precipitazioni sparse che potranno anche assumere carattere di rovesci e temporali. A dirlo sono gli esperti di Meteotrentino, che sottolineano però come da mercoledì il tempo torni stabile e prevalentemente soleggiato, con bassa probabilità di fenomeni intensi sul territorio

In termini tecnici, spiegano da Meteotrentino: “Tra domenica e lunedì una perturbazione transiterà sulle Alpi seguita, martedì, da infiltrazioni di aria più fresca in quota che determinano una fase di tempo instabile”. Già dal pomeriggio-sera di oggi quindi (domenica 23 aprile) sono attesi annuvolamenti via via più fitti, con probabili rovesci sparsi specie in serata e massime in flessione.

Domani invece (lunedì 24 aprile) la giornata sarà caratterizzata da forte nuvolosità al mattino con rovesci sparsi (anche temporaleschi) più probabili nella prima parte della giornata e schiarite previste al pomeriggio-sera. Le temperature tenderanno nuovamente a scendere, con le minime previste in serata.

In occasione della Festa della Liberazione la quota neve scenderà quindi attorno ai 1.600 metri in Trentino, con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci o temporali più probabili nelle ore centrali del giorno. In serata è prevista poi un'intensificazione del vento da nord, con föhn in valle. Come anticipato, mercoledì e nei giorni successivi si prevede tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature in graduale ripresa.