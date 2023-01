''Oggi dobbiamo salutarti Robi, increduli nascondiamo le lacrime sotto i fiocchi di neve che cadono dal cielo'', addio all'alpinista e maestro di sci Roberto Villi

RIVA DEL GARDA. ''Oggi dobbiamo salutarti Robi, increduli cerchiamo di nascondere una lacrima tra i tanti fiocchi che scendono dal cielo. Ci sembra di vederti uscire a fare lezione con questo tempaccio tutto imbacuccato e dire "che figata!" prima di chiudere la porta. La prossima sciata è per te. Ci vediamo su altre piste Robi, fa el brao''. Questo il messaggio di commiato della scuola italiana sci fondo Viote scritto sui social per ricordare Roberto Villi, scomparso nelle scorse ore.

Villi era stato tra gli istruttori del centro ed era una delle figure chiave della Sat di Riva del Garda dove era stato anima del progetto di montagna-terapia ''Sopramille'' come spiega la stessa sezione gardesana nel suo personale ricordo: ''La Sezione Sat Riva del Garda annuncia con profondo dolore e tristezza l'improvvisa e prematura scomparsa dell'amico Roberto Villi, per tantissimi anni valido collaboratore, volontario e tra i primissimi protagonisti del progetto di montagna-terapia "Sopraimille". Buon cammino Roberto, che la terra ti sia lieve''.

Villi aveva 56 anni. Centro fondo Viote conclude così il suo ricordo: ''Ci ha lasciato all’improvviso il nostro maestro Roberto colonna portante della scuola nell’ultimo decennio''.