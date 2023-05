Orsi e lupi in Trentino, Messner (VIDEO): "120 anni fa li abbiamo allontanati. Ora la politica tuteli chi vive in montagna"

Alla festa dell'Euregio Messner ha parlato di ambiente e sostenibilità ma anche di convivenza con i grandi carnivori ripendo quello che già in passato aveva dichiarato sui grandi carnivori. Si rivolge anche alla politica che “deve capire – spiega – di non dover seguire la maggioranza perché gli animalisti sono più di quelli che tutelano veramente la montagna”

Foto Messner (Pat) + fototrappola di Massimo Vettorazzi

TRENTO. “Gli animalisti devono capire che la pecora è un animale da difendere tanto quanto l’orso e il lupo”. A dirlo è stato “il Re degli Ottomila” Reinhold Messner nel corso dell'incontro che si è tenuto nelle scorse ore all'interno della festa dell'Euregio ad Ala.

Messner ha parlato di ambiente e sostenibilità ma anche di convivenza con i grandi carnivori. “Bisogna allontanare un animale aggressivo che entra in aree abitate" ha affermato spiegando come 120 anni fa, nelle Alpi, “abbiamo allontanato il lupo e l’orso per la pace di animali e persone”. Il tema della convivenza dunque deve affrontare anche quello della tutela di una montagna che si vuole viva ed abitata.

“L'orso e il lupo – ha spiegato ancora una volta Messner ribadendo la sua posizione che già in passato aveva affermato – sono un grande problema per noi che viviamo in montagna. Serve arrivare ad una pace fra gli animalisti e i contadini di montagna. Se questi ultimi hanno il gregge distrutto dagli animali non vorranno più starci e non ci sarà più nessuno a tutelare la montagna”.

Reinhold Messner si rivolge anche alla politica che “deve capire – spiega – di non dover seguire la maggioranza perché gli animalisti sono più di quelli che tutelano veramente la montagna”.

“Gli animalisti, che sono cento volte di più dei contadini che curano la nostra terra, devono capire che la pecora è un animale da difendere tanto quanto l’orso e il lupo” ha concluso.