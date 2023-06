Paura in Valle di Ledro, un'anziana di 87 anni precipita dalla finestra: l'allarme lanciato dalla badante, l'intervento dell'elisoccorso

E' successo nelle prime ore di questa mattina, la donna è stata elitrasportata in codice rosso all'ospedale di Trento

LEDRO. Momenti di paura questa mattina a Tiarno di Sotto in Valle di Ledro.

Secondo le prime informazioni una donna di 87 anni nel tentativo di aprire una finestra è precipitata facendo un volo di circa 3 metri.

L'allarme è scattato attorno alle 7.30. Ad intervenire sono stati i vigili del fuoco di Tiarno di Sotto e i soccorsi sanitari. Vista l'età della signora e il volo fatto è stato chiesto anche l'intervento dell'elisoccorso con l'equipe medica d'emergenza.

La richiesta di aiuto è arrivata dalla badante che si trovava in casa. L'87enne è stata stabilizzata sul posto è trasportata in elicottero all'ospedale di Trentino in codice rosso.