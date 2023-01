Perde il controllo dell'auto in curva ed il mezzo si ferma in bilico sulla neve (FOTO): sul posto i vigili del fuoco

L'uscita di strada è avvenuto questo pomeriggio (2 gennaio) a San Candido: fortunatamente il veicolo si è fermato in bilico al lato della carreggiata

BOLZANO. Durante una curva perde il controllo dell'auto che si ferma in bilico sul lato della carreggiata innevata: a San Candido intervengono i vigili del fuoco per le operazioni di recupero di un'auto.





L'esatta causa dell'uscita di strada, avvenuta questo pomeriggio (lunedì 2 gennaio) nel centro di San Candido, non è chiara ma è probabile che il conducente abbia perso il controllo del mezzo a causa del fondo stradale ricoperto di ghiaccio e neve.





Il veicolo è scivolato in corrispondenza di una curva bloccandosi fortunatamente in bilico al lato della strada, in corrispondenza di una corta discesa che porta ad un edificio poco distante.





La chiamata ai pompieri di San Candido è arrivata quando mancavano pochi minuti alle 16 ed i vigili del fuoco sono quindi intervenuti per riportare l'auto sulla carreggiata, attaccando al veicolo un cavo collegato al mezzo d'intervento giunto sul posto.