"Pull è scappata terrorizzata dai fuochi d'artificio", l'appello dei proprietari: "È una cagnolina bianca di 12 chili: aiutateci a trovarla"

LEVICO TERME. Pull è scappata ieri notte, 15 agosto, dalla zona del "Camping Village Lago di Levico", terrorizzata dai fuochi d'artificio fatti per festeggiare Ferragosto. I proprietari stanno scandagliando in queste ore la zona nella speranza di ritrovare la loro cagnolina quanto prima.

La cagnolina bianca, di circa 12 chili, è fuggita nella serata di ieri, spaventata dai botti. "Indossava una pettorina e si trovava con noi in campeggio - spiega Anna -. Quando ha sentito i fuochi d'artificio è scappata terrorizzata, senza lasciare traccia". In queste ore i proprietari si sono mossi contattando Zampa Trentina e altre realtà del territorio per ricevere supporto nelle ricerche.

Anna e la sua famiglia si trovano in Trentino per trascorrere le vacanze: "Siamo disperati - conclude la donna lanciando un appello -. Ci troviamo al Camping Village Lago di Levico: chiunque vedesse Pull o avesse delle informazioni è pregato di contattarci al seguente numero: 349 3557600".