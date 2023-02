Raffiche di vento fortissime nella notte in Trentino, scoperchiato parte del tetto della piscina di Levico. Le lamiere contro un'auto (FOTO), vigili del fuoco in azione

Una notte di lavoro con diversi interventi su tutto il territorio per i vigili del fuoco in Trentino. Molto colpita in queste ore dal vento è la Valsugana e in particolare la zona di Levico

TRENTO. Alberi schiantati a terra, problemi ai tetti e pezzi di lamiere che volano in strada. E' stata una notte di lavoro quella dei vigili del fuoco in diverse zone del Trentino a causa delle raffiche di vento che si stanno registrando su tutto il territorio.

Già nel pomeriggio di ieri era arrivata l'allerta per le forti raffiche che si sarebbero potute registrare in quota ma anche nelle valli dove soffiano proprio in queste ore i venti di foehn e dove le temperature sono di stampo primaverile.

Come già detto non sono pochi i problemi registrati. Molto colpita in queste ore dal vento è la Valsugana e in particolare la zona di Levico.

Qui i vigili del fuoco volontari sono stati chiamati a causa di raffiche di vento che hanno danneggiato il tetto della piscina facendone volare una parte. Le lamiere sono finite in strada.

Fortunatamente non ci sono state feriti anche se sono stati danneggiati dei pannelli fotovoltaici e un'auto.

Il corpo di Levico è stato immediatamente allertato per la messa in sicurezza della zona.

Ma non sono stati gli unici problemi. Ad impegnare in vigili del fuoco in altre zone sono stati alberi che si sono schiantati in strada bloccando la viabilità e lamiere pericolanti.





I venti, secondo quando dicono le previsioni, dovrebbero iniziare ad attenuarsi a partire da questo pomeriggio quando affluirà aria via via più fredda e la quota dello zero termico, dai circa 3.000 metri del mattino, scenderà sotto i 1.000 metri entro la sera.