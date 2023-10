Sul Flixbus con 34 chili di hashish da consegnare a Trento: 33enne beccato dal cane antidroga

Foto archivio

PESCHIERA DEL GARDA. Negli scorsi giorni un uomo a bordo di un Flixbus è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Villafranca di Verona: nel suo trolley trasportava infatti ben 34 chili di hashish. È stato scovato grazie ai cani antidroga.

Il fatto è avvenuto nel corso di un controllo effettuato nella zona della stazione ferroviaria di Peschiera del Garda, quando le forze dell'ordine sono salite a bordo di un Flixbus che da Bergamo era diretto a Trento.

Sul mezzo è salito anche Zack, un cane antidroga che ha indicato prima un viaggiatore e poi il suo bagaglio a mano. All'interno del trolley sono stati rinvenuti 68 panetti di hashish. Il proprietario della valigia, residente a Bolzano, ha tenuto subito a sottolineare che non conosceva il contenuto del bagaglio, che a detta sua gli era stato affidato da un'amica a Bergamo per portarlo a terzi in Trentino. Per farlo, è stato pagato 500 euro.

Accusato di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, il 33enne che è stato arrestato e condotto nel carcere a Montorio.