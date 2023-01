Tamponamento tra due auto lungo la tangenziale, quattro persone portate in ospedale

Foto della Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino - vigili del fuoco di Mattarello

TRENTO. Incidente tra due auto lungo la tangenziale. Quattro le persone accompagnate all'ospedale.

Un incidente che ha causato ancora più difficoltà alla circolazione stradale, già sotto pressione per i rientri dopo le festività di Natale e Capodanno.

L'allerta è scattata intorno alle 14 di oggi, domenica 8 gennaio, lungo la tangenziale di Trento in direzione sud all'altezza della località Acquaviva.

Si è verificato un tamponamento tra due vetture con quattro persone rimaste coinvolte nello schianto. Fortunatamente i feriti non sembrano aver riportato gravi conseguenze, anche se sono stati trasferiti all'ospedale Santa Chiara di Trento per accertamenti e approfondimenti.

A intervenire due ambulanze, i vigili del fuoco di Mattarello per la messa in sicurezza e la polizia stradale per effettuare i rilievi e gestire la viabilità.