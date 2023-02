Tim down, problemi alla rete Telecom Italia: diverse segnalazioni anche in Trentino

Sono diverse migliaia le segnalazioni registrate da Downdetector la piattaforma online che fornisce agli utenti informazioni in tempo reale sullo stato di vari servizi

TRENTO. Si stanno registrando diverse anomalie e malfunzionamenti anche in Trentino. Giornata difficile per Tim: sono aumentate le segnalazioni soprattutto per quanto riguarda i problemi di connessione a internet da rete fissa.

I problemi maggiori sembrano provenire come sempre dalle grandi città, tra cui Torino, Milano, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo. Come già detto, diversi utenti Tim anche in Trentino stanno riscontrando problemi di connessione.

Al momento non sono state rilasciate comunicazioni ufficiali in merito.