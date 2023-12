Tragedia sfiorata in Trentino, viene accoltellato dalla compagna durante una lite. Un 47enne colpito all'addome e trasportato in elicottero all'ospedale

SPORMAGGIORE. Una lite di coppia è degenerata in una grave aggressione. E' stato trasferito in elicottero all'ospedale un 47enne che è stato accoltellato dalla compagna. Ferita anche la donna di 50 anni. Entrambi fortunatamente non sono in pericolo di vita, mentre i carabinieri indagano per ricostruire i contorni della vicenda.

Si è sfiorata la tragedia in un'abitazione nel centro abitato di Spormaggiore in via San Vigilio. Sono le 18.30 circa di sabato 9 dicembre quando arriva la chiamata al Numero unico per le emergenze per una persona ferita da un'arma da taglio.

Le urla e qualche parola di troppo, la violenta lite è rapidamente degenerata. E' spuntato un coltello, impugnato dalla donna e rivolto all'uomo, un operaio di 47 anni.

La 50enne ha quindi affondato il colpo e ha raggiunto il compagno con un fendente all'addome. E così è scattata la richiesta di soccorso. A intervenire sono state le ambulanze della Croce Bianca Rotaliana, i vigili del fuoco di Spormaggiore e i carabinieri della locale stazione.

Gli operatori hanno richiesto l'intervento dell'elicottero, atterrato in poco tempo nella piazzola d'emergenza del centro abitato. L'equipe medica d'urgenza ha subito avviato le cure del caso.

Il 47enne è stato stabilizzato e trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento. Non è in pericolo di vita e il personale medico valuta per le prossime ore le dimissioni del paziente. Nel litigio è rimasta ferita anche la donna, la quale avrebbe riportato un trauma cranico di lieve entità che non ha richiesto un ricovero ma un'assistenza direttamente in casa. La ricostruzione della vicenda è affidata ai carabinieri, che ascoltano anche le testimonianze.