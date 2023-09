Tragedia sul lavoro in campagna, la vittima è Lukas Kollmann. Il 37enne è stato colpito dal macchinario voltafieno. Lascia la moglie e due figli, comunità in lutto

NOVELLA. E' Lukas Kollmann la vittima del tragico incidente sul lavoro tra Trentino e Alto Adige. Il 37enne di Lauregno e residente a Castelfondo è morto, lascia la moglie e due bambini.

La tragedia è avvenuta poco prima di mezzogiorno di oggi, sabato 2 settembre, in un terreno di proprietà della famiglia della vittima tra Brez, frazione di Novella in Alta val di Non, e il centro abitato altoatesino di Lauregno in val d'Ultimo (Qui articolo).

Il 37enne, secondo le prime ricostruzioni, era in fase di movimentazione del fieno con il trattore quando è stato colpito dall'attrezzattura per ribaltare il carico.

Ci sarebbe stato un malfunzionamento, il 37enne è sceso e si è avvicinato al rimorchio voltafieno che si è rimesso in funzione. Un colpo che non ha lasciato scampo al Kollmann.

A intervenire l'ambulanza, l'elicottero decollato da Bolzano, i vigili del fuoco di Brez, con il supporto del corpo di Fondo, e i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

L'arrivo dei soccorritori è stato tempestivo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per il 37enne, deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente sul lavoro.

Un lutto enorme per la comunità, che piange Kollmann, il 37enne era inoltre molto attivo nel volontariato.