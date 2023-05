Tragico incidente in stazione: 20enne trentina travolta e uccisa da un treno a Civitanova. La vittima è Salima El Montassir

La giovane vittima, che dal Trentino si era trasferita nelle Marche per lavoro, è stata travolta da un convoglio nella mattinata di ieri mentre si trovava sui binari. Secondo le prime informazioni, dopo aver attraversato le rotaie sarebbe tornata indietro per raccogliere un oggetto, forse lo smartphone, che le era caduto in precedenza

TRENTO. Sarebbe stato un tragico incidente a causare la morte, ieri mattina (10 maggio) alla stazione di Civitanova Marche, della 20enne trentina Salima El Montassir.

Secondo le prime ricostruzioni la giovane, trasferitasi a Civitanova per lavoro, stava tentando di attraversare i binari insieme ad un amico (anche lui 20enne) quando è stata travolta da un treno merci. La violenza dell'urto non ha lasciato scampo a El Montassir, che è morta sul colpo.

L'incidente è avvenuto a poche centinaia di metri dalla stazione della cittadina marchigiana: a quanto pare la 20enne, dopo aver attraversato i binari, sarebbe tornata indietro per raccogliere qualcosa, forse lo smartphone, che le era caduto sulle rotaie. È a quel punto che El Montassir sarebbe stata travolta dal convoglio.

Il corpo della giovane è stato trascinato per diverse centinaia di metri. Le indagini da parte della Procura sono in corso ma, come anticipato, l'ipotesi più probabile sarebbe proprio quella di una tragica fatalità. Testimone della tragedia il giovane che in quel momento si trovava con la ragazza: le autorità nel frattempo hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire nel dettaglio la tragedia avvenuta ieri mattina.